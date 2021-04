Milano, il Consiglio comunale approva il Bilancio tra le polemiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Consiglio comunale di Milano ha approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 . L'equilibrio economico - finanziario per la parte corrente è raggiunto a 3,3 miliardi di euro , mentre nella parte ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildihato ildi Previsione 2021 - 2023 . L'equilibrio economico - finanziario per la parte corrente è raggiunto a 3,3 miliardi di euro , mentre nella parte ...

