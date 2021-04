Meteo Roma del 28-04-2021 ore 06 | 10

(Di mercoledì 28 aprile 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi Nord giornata per lo più instabile al mattino piogge diffuse neve sulle Alpi a quote montane al pomeriggio nessuna variazione con molte nubi e precipitazioni sparse in serata ancora maltempo su tutti i settori ne sono in mente Nel corso delle ore notturne nei fino a 1600-1800 m al centro al mattino pioviggini tra Toscana Umbria e Marche piaciuto sulle aree stampi al pomeriggio nuvolosità in aumento con pioggia anche sul Lazio nessun fenomeno previsto in Abruzzo in se si rinnovano condizioni di maltempo con possibili acquazzoni fra Toscana Umbria e Marche al sud tempo complessivamente instabile al meridione al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi con deboli piogge sulla Sardegna occidentale al pomeriggio asciutto con poche nubi su tutti i settori eccezione di instabilità diffusa sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

anche sulle coste campane temperature minime in rialzo al centro - sud stabile Nord massimo in calo al nord stazionario un evento al centro - sud le previsioni del tempo sono ancora del centro e ne saranno la testimonianza i 26/27°C che come minimo si raggiungeranno in città come Firenze e Roma