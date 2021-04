Manchester United Roma, i convocati di Fonseca: out El Shaarawy (Di mercoledì 28 aprile 2021) Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista di Manchester United-Roma Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reso nota la lista dei convocati in vista della semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United. Assente Stephan El Shaarawy che non sarà presente a Old Trafford. Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Kumbulla, Peres, Spinazzola. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, Carles Perez. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pauloha diramato la lista deiin vista diPaulo, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista della semifinale di andata di Europa League contro il. Assente Stephan Elche non sarà presente a Old Trafford. Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Kumbulla, Peres, Spinazzola. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Darboe, Mkhitaryan. Attaccanti: Dzeko, Borja Mayoral, Carles Perez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

