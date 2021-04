Manchester United-Roma, Fonseca: “Serve la partita perfetta, domani conterà solo una cosa” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Paulo Fonseca ha fatto il punto alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Manchester United.Il tecnico della Roma è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di ESPN, concentrandosi in toto sulla super sfida europea che vedrà i capitolini affrontare i Red Devils sul rettangolo verde dell'Old Trafford. Tantissimi i temi affrontati dall'allenatore portoghese nella lunga intervista concessa al mezzo d'informazione britannico. Ecco le sue parole, legate al match che potrebbe certamente svoltare la stagione dei giallorossi, deludente in Serie A ma estremamente positiva in campo europeo.LA partita PIÙ IMPORTANTE DELLA CARRIERA?"Sì, certo. E siamo entusiasti. È una grande opportunità prima di tutto per il club, ma anche per la città e per i giocatori. Non tutti hanno la possibilità di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pauloha fatto il punto alla vigilia della semifinale di Europa League contro il.Il tecnico dellaè stato intervistato in esclusiva ai microfoni di ESPN, concentrandosi in toto sulla super sfida europea che vedrà i capitolini affrontare i Red Devils sul rettangolo verde dell'Old Trafford. Tantissimi i temi affrontati dall'allenatore portoghese nella lunga intervista concessa al mezzo d'informazione britannico. Ecco le sue parole, legate al match che potrebbe certamente svoltare la stagione dei giallorossi, deludente in Serie A ma estremamente positiva in campo europeo.LAPIÙ IMPORTANTE DELLA CARRIERA?"Sì, certo. E siamo entusiasti. È una grande opportunità prima di tutto per il club, ma anche per la città e per i giocatori. Non tutti hanno la possibilità di ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - UEFAcom_it : 'Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Il Manchester United parte favorito, ma abbiamo il diritto di cr… - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA UFFICIALI LE DIMISSIONI DI ED WOODWARD È il vicepresidente esecutivo del Manchester United… - inhale_lujan : RT @iLatif_: UCL Final : Manchester City Vs Chelsea UEL Final : Manchester United Vs Arsenal English Premier League Domination ??????????????… - DerrickArcher17 : RT @iLatif_: UCL Final : Manchester City Vs Chelsea UEL Final : Manchester United Vs Arsenal English Premier League Domination ??????????????… -