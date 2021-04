Liverpool: bilancio 19-20 in rosso di 43 milioni di sterline (Di mercoledì 28 aprile 2021) La crisi del 2020 ha imposto ai club diverse restrizioni che hanno colpito in maniera incontrovertibile il bilancio 2019-2020. Tra questi il Liverpool è una delle società inglesi che ha subito di più dalle chiusure e che ha registrato un bilancio in rosso dopo un 2018-2019 positivo. I Reds, infatti, nella canonica nota annuale riferita al bilancio, hanno comunicato di aver incassato 490 milioni di sterline, 43 milioni in meno rispetto all’annata precedente (533 milioni). A causare questa grave perdita nel bilancio è stata la chiusura degli stadi, l’aumento del tetto salariale a 333 milioni e il minor numero di partite giocate (che significa meno introiti in diritti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) La crisi del 2020 ha imposto ai club diverse restrizioni che hanno colpito in maniera incontrovertibile il2019-2020. Tra questi ilè una delle società inglesi che ha subito di più dalle chiusure e che ha registrato unindopo un 2018-2019 positivo. I Reds, infatti, nella canonica nota annuale riferita al, hanno comunicato di aver incassato 490di, 43in meno rispetto all’annata precedente (533). A causare questa grave perdita nelè stata la chiusura degli stadi, l’aumento del tetto salariale a 333e il minor numero di partite giocate (che significa meno introiti in diritti ...

