Lavori su asfalti e segnaletica: vertice in Comune per mettere in sicurezza le strade cittadine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Al via Lavori di potenziamento sulle principali strade cittadine di Chieti. Questa mattina, in Comune, c'è stata una riunione sulla mobilità, a cui hanno partecipato il sindaco Diego Ferrara, l'... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 28 aprile 2021) Al viadi potenziamento sulle principalidi Chieti. Questa mattina, in, c'è stata una riunione sulla mobilità, a cui hanno partecipato il sindaco Diego Ferrara, l'...

Advertising

Capuaonline : Caserta. Piano asfalti: in corso i lavori in viale degli Antichi Platani ed in viale I Ottobre… - Capuaonline : Caserta. Piano asfalti: completati i lavori in via S. Francesco d'Assisi, via Sant'Egidio e via Cupa d'Ercole… - Capuaonline : Caserta. Piano asfalti: partiti i lavori in Via degli Antichi Platani, Via S. Francesco d'Assisi, via Sant'Egidio e… - Capuaonline : Caserta. Piano asfalti: dal 20 al 23 aprile i lavori in via degli Antichi Platani, via S. Francesco d'Assisi, via S… -