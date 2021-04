La rivolta anti tracking (Di mercoledì 28 aprile 2021) Apple ha fatto appena uscire un aggiornamento per il sistema operativo dei suoi telefoni – iOS 14.5 – e di solito è una cosa scontata. Questa volta però c’è una novità enorme e prima di spiegare di cosa si tratta è necessaria una precisazione: Apple non sta pagando in nessun modo questo articolo. La novità è che questa volta nell’aggiornamento c’è una funzione, l’App tracking Transparency, che chiederà al proprietario del telefono se vuole oppure no permettere alle app di studiare il suo comportamento. Fino a oggi non era così. Cominciamo con la roba meno pericolosa: noi scarichiamo una app gratuita che ci dice che tempo farà domani e intanto quella app registra ogni giorno la posizione del telefonino, conserva quei dati e li spedisce all’azienda che ha scritto la app, che li può vendere ad altri senza che noi ci facciamo caso. La app non vende il nostro nome e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Apple ha fatto appena uscire un aggiornamento per il sistema operativo dei suoi telefoni – iOS 14.5 – e di solito è una cosa scontata. Questa volta però c’è una novità enorme e prima di spiegare di cosa si tratta è necessaria una precisazione: Apple non sta pagando in nessun modo questo articolo. La novità è che questa volta nell’aggiornamento c’è una funzione, l’AppTransparency, che chiederà al proprietario del telefono se vuole oppure no permettere alle app di studiare il suo comportamento. Fino a oggi non era così. Cominciamo con la roba meno pericolosa: noi scarichiamo una app gratuita che ci dice che tempo farà domani e intanto quella app registra ogni giorno la posizione del telefonino, conserva quei dati e li spedisce all’azienda che ha scritto la app, che li può vendere ad altri senza che noi ci facciamo caso. La app non vende il nostro nome e ...

Advertising

InterregITASLO : ????????Oggi è il giorno della rivolta contro l'occupazione in #Slovenia! In questo giorno del 1941, il Fronte anti-imp… - ClaudioTaverna2 : Libertà violate dalle legge anti Covid, associazioni in rivolta per il diritto al lavoro! di Damiano Luchi - random_descent : @FBiasin vero, l'ha fatto per due ragioni: i) le squadre inglesi che aderivano alla Super League era di fatto una m… - Angela770120 : È morto in Francia causa Covid #MichelKilo giornalista e scrittore siriano. Era il rappresentante democratico dell’… -