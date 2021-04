Ilary Blasi compie 40 anni | la dedica speciale di Francesco Totti | “Ci aspetta ancora tanta vita insieme”

(Di mercoledì 28 aprile 2021), in queste settimane impegnata con l’Isola dei Famosi e divenuta negli ultimiun volto di riferimento di Canale 5, spegne oggi 40 candeline. Gli auguri più belli, quelli del marito, sono arrivati via social, con una foto pubblicata su Instagram e una breve ma romantica didascalia: “La metà deglili abbiamo passati, ora sei arrivata a 40. Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci..! Auguri amore mio“. Ai suoi si sono aggiunti – sui social – non solo quelli dei figli Christian e Chanel: “Auguri mamma, ti amiamo”, ma anche quelli di molti volti noti: da Laura ...

Con Vasco in sottofondo scorrono le immagini d'amore di Francesco Totti e, erano giovani, avevano solo vent'anni ed oggi hanno una famiglia con 3 bellissimi figli . Oggi, la meravigliosacompie 40 anni e gli auguri del Capitano non sono tardati ad ...Quarant'anni splendidamente portati. Difficile vedere oggiin uno dei suoi compleanni più importanti e non pensare che, con 20 anni di televisione alle spalle, 19 d'amore con Francesco Totti e 3 figli nati nel 2005, nel 2007 e nel 2016, non sia ...