IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di giovedi 29 aprile 2021

anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di giovedì 29 aprile 2021: Rocco (Giancarlo Commare) è geloso del meccanico che ha buttato l'occhio su Maria (Chiara Russo) e così Irene (Francesca Del Fa) ne approfitta per pianificare un modo per avvicinare i due siciliani. Leggi anche: Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 anticipazioni: Vittorio e Marta, lui è sotto shock e… Giuseppe (Nicola Rignanese), pur di ripagare il debito con il figlio, ha deciso di lavorare nella pasticceria per aiutare Salvatore (Emanuel Caserio) negli orari notturni per la preparazione dei dolci. Armando (Pietro Genuardi) e Agnese (Antonella Attili) approfittano di un momento di tranquillità dove nessuno può vederli e sembra che i due non ...

