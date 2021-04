Huawei | no way! I conti vanno male e la Borsa… Ecco i dettagli

(Di mercoledì 28 aprile 2021)non esclude una quotazione nel mercato di borsa. È quanto emerge da una lettera ai dipendenti firmata da Ren Zhengfei, il fondatore del colosso cinese leader del 5G, venuta a galla poche ore prima della pubblicazione dei dati del primo trimestre 2021 in cui l’azienda ha fatto segnare -16,5% sul fatturato. Il South China Morning Post ha rivelato l’esistenza della lettera e racconta come i pensieri del manager siano “stati consegnati ai 170.000 dipendenti e alle attività dell’azienda in 170 Paesi nel suo tipico stile, con molti riferimenti militari e storici”. “Se una delle nostre attività entra gradualmente nel mercato dei capitali in futuro, falsificare i bilancipotrebbe non essere una questione disciplinare, ma legale”, si legge nella missiva. Parole da cui si traggono due elementi: oltre l’avvertimento ai dipendenti, la novità ...

in partnership con Fastweb nella gara in corso per la rete in fibra di Rai. Sono solo gli ultimi casi a sollecitare una riflessione sulle regole seguite per la scelta del contraente nelle ... La tecnologia cinese avanza in Italia (i termoscanner a Palazzo Chigi, le telecamere nelle procure, Huawei in Rai Way). Come verificare i requisiti di sicurezza e affidabilità degli operatori che part ... Dopo i due golden power sui contratti Fastweb-Zte e Linkem-Huawei-Zte, il governo Draghi interverrà anche sul bando per la fibra in Rai? Che cosa si è detto a Striscia la Notizia con Start Magazine Du ...