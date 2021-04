Golf, al via il Tenerife Open 2021. Bertasio e Paratore suonano la carica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sul sito ufficiale del Golf Costa Adeje, dove il Tour Europeo inizia un periodo di due settimane con il Tenerife Open 2021, è possibile guardare una webcam in diretta che si affaccia sul green della 18esima buca. Un elemento sicuramente interessante sia per capire come è effettuata la preparazione per un torneo di Golf professionistico prima che arrivino telecamere. Il percorso del Golf Costa Adeje è un par 71 che stato ideato per gli amatori in vacanza alle Isole Canarie, con ampi fairway, grandi green e poco rough. Se il vento forte presente in questi giorni a Tenerife tiene, esso potrebbe comunque fornire un vero banco di prova per tutti gli iscritti al torneo, ma in caso contrario, e le previsioni vanno in questa direzione con le raffiche che dovrebbero scendere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sul sito ufficiale delCosta Adeje, dove il Tour Europeo inizia un periodo di due settimane con il, è possibile guardare una webcam in diretta che si affaccia sul green della 18esima buca. Un elemento sicuramente interessante sia per capire come è effettuata la preparazione per un torneo diprofessionistico prima che arrivino telecamere. Il percorso delCosta Adeje è un par 71 che stato ideato per gli amatori in vacanza alle Isole Canarie, con ampi fairway, grandi green e poco rough. Se il vento forte presente in questi giorni atiene, esso potrebbe comunque fornire un vero banco di prova per tutti gli iscritti al torneo, ma in caso contrario, e le previsioni vanno in questa direzione con le raffiche che dovrebbero scendere ...

