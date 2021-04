DiCaprio sarà il protagonista del remake di Another Round

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Leonardocon la sua Appian Way ha acquisito i diritti delin lingua inglese di Un altro giro () , che ha appena vinto il premio Oscar per il miglior film internazionale. I diritti dell’opera del danese Thomas Vinterberg sono stati venduti durante un’asta e il progetto era molto richiesto ancora prima che vincesse la statuetta alla Union Station di Los Angeles la sera del 25 aprile. Chi ha richiesto i diritti didi Thomas Vinterberg è fresco di una vincita all’Oscar, portando a casa l’Academy Award per il miglior film internazionale. Secondo quanto riferito, i diritti del film sono richiesti da un un bel po ‘di tempo, con tutti, da Studiocanal a Elizabeth Banks, che hanno lanciato i loro ...