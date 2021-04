Covid India, superati i 200mila morti (Di mercoledì 28 aprile 2021) I nuovi casi di contagio da Coronavirus riportati in India,alle prese con la variante Indiana del Covid, sono stati 360.960 nelle ultime 24 ore . I dati sono stati divulgati dal ministero della Salute Indiano. Il paese ha superato la soglia dei 200mila morti, rendono ancora noto le autorità sanitarie: i decessi da inizio pandemia sono saliti a 201.187. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) I nuovi casi di contagio da Coronavirus riportati in,alle prese con la variantena del, sono stati 360.960 nelle ultime 24 ore . I dati sono stati divulgati dal ministero della Saluteno. Il paese ha superato la soglia dei, rendono ancora noto le autorità sanitarie: i decessi da inizio pandemia sono saliti a 201.187. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - Agenzia_Italia : In India sta finendo la legna per bruciare in strada i morti di Covid - alessita_1994 : Se la prima e la seconda ondata di Covid l'avessero gestita Salvini e Meloni oggi saremmo come Brasile e India e senza Recovery Fund. - Dreamony2 : RT @ImolaOggi: COVID India: 1,4 miliardi di abitanti, 200mila morti 'è strage!' Italia: 60 milioni di abitanti, 120mila morti 'Speranza buo… -