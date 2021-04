Covid | a Barcellona concerto – esperimento | nessun focolaio tra i partecipanti

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nessun focolaio significativo di Covid 19 dopo il concerto della band indie rock Love of Lesbian. Lo spettacolo si è tenuto a Barcellona il 27 marzo, nell’arena Palau Sant Jordi, e ha radunato 5.000 fan del gruppo. Organizzato da Festivals per la Cultura Segura, era un test pilota per valutare il rischio di trasmissione del coronavirus in un ambiente sicuro, ma senza distanziamento sociale.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Barcellona

