Cosa vedremo dopo le vacanze: Mediaset svela la sua programmazione (Di mercoledì 28 aprile 2021) dopo la pausa estiva Canale 5 tornerà con alcuni dei programmi più amati dal pubblico ed alcune novità, vediamole insieme Canale 5 è pronto a portare con sé una ventata di novità per la prossima stagione televisiva.Con una serie di conferme e new entry, Mediaset ha preparato il prossimo palinsesto settimanale di Canale 5. La nuova programmazione settimanale per la prima serata di Canale 5 La programmazione per l'autunno 2021 sarà la seguente: • Lunedì: Grande Fratello Vip • Martedì: Film/Champions League • Mercoledì: fiction/serie tv • Giovedì: Scherzi a Parte/ All together now • Venerdì: Grande Fratello Vip • Sabato: Tu si que vales • Domenica: Avanti un Altro pure di sera. Tanti appuntamenti per gli spettatori di Canale 5, sicuramente un'ampia scelta che terrà tutti incollati alla tv. Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di mercoledì 28 aprile 2021)la pausa estiva Canale 5 tornerà con alcuni dei programmi più amati dal pubblico ed alcune novità, vediamole insieme Canale 5 è pronto a portare con sé una ventata di novità per la prossima stagione televisiva.Con una serie di conferme e new entry,ha preparato il prossimo palinsesto settimanale di Canale 5. La nuovasettimanale per la prima serata di Canale 5 Laper l'autunno 2021 sarà la seguente: • Lunedì: Grande Fratello Vip • Martedì: Film/Champions League • Mercoledì: fiction/serie tv • Giovedì: Scherzi a Parte/ All together now • Venerdì: Grande Fratello Vip • Sabato: Tu si que vales • Domenica: Avanti un Altro pure di sera. Tanti appuntamenti per gli spettatori di Canale 5, sicuramente un'ampia scelta che terrà tutti incollati alla tv.

Advertising

Quellochetutti1 : Svelati tuti i programmi che vedremo in autunno in prima serata su canale 5?? - chiamamiicarus : ho delle teorie che sto 'butter' sia qualcosa inerente a kth1.... ma vedremo cosa accade - PEME971 : @robersperanza Vedremo di cosa moriranno le vostre cavie.. - elisetta1102 : rega vi dico una cosa... misà che il risultato lo vedremo domani e questa cosa non mi piace per niente #Amici20 #amemici20 - davideacm1 : @sandro_villani @ZZiliani Beh se Paratici risulterà colpevole nn so se la Juve nn c entrerà, vedremo cosa succederà -