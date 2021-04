Calendario Sei Nazioni rugby 2022 | date | programma | orari L’Italia debutta con la Francia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Comincia ufficialmente oggi il lungo conto alla rovescia in vista della prossima edizione del Seidimaschile, che scatterà sabato 5 febbraiocon le sfide Irlanda-Galles e Scozia-Inghilterra. Per l’esordio degli azzurri bisognerà invece attendere un giorno in più, con la sfida in trasferta contro laprevista per domenica 6 febbraio. Alla luce delpubblicato oggi,proseguirà il suo cammino la settimana successiva nel primo impegno casalingo contro l’Inghilterra. Terzo turno sempre domenicale per la formazione tricolore, di scena a Dublino con l’Irlanda, mentre le ultime due sfide si svolgeranno in casa contro la Scozia ed in trasferta con i campioni in carica del Galles. Il torneo si chiuderà domenica 19 marzocon le ...