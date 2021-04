Calcio, Allegri si prepara: può tornare alla Juve. MotoGp, in pista il team VR46 di Valentino Rossi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Andrea Pirlo resterà allenatore della Juventus? Sì, se azzeccherà almeno l’obiettivo minimo di un posto in Champions League. È vero però che anche Maurizio Sarri, un anno fa, sarebbe dovuto comunque rimanere sulla panchina bianconera. Per questo, secondo SportMediaset, il destino di Pirlo è in realtà segnato. Due anni di assenza In attesa dell’allenatore della pRossima stagione. Una vecchia conoscenza in casa Juve: Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno è fermo da due anni. Ovvero da quando ha detto addio alla Juve dopo un colloquio con Andrea Agnelli. Avrebbe voluto un intervento deciso sulla rosa bianconera che, invece, per la dirigenza non serviva. Allegri, negli ultimi anni, ha rifiutato panchine di prestigio, è stato realmente vicino solo a quella dell’Inter ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 aprile 2021) Andrea Pirlo resterà allenatore dellantus? Sì, se azzeccherà almeno l’obiettivo minimo di un posto in Champions League. È vero però che anche Maurizio Sarri, un anno fa, sarebbe dovuto comunque rimanere sulla panchina bianconera. Per questo, secondo SportMediaset, il destino di Pirlo è in realtà segnato. Due anni di assenza In attesa dell’allenatore della pma stagione. Una vecchia conoscenza in casa: Massimiliano. Il tecnico di Livorno è fermo da due anni. Ovvero da quando ha detto addiodopo un colloquio con Andrea Agnelli. Avrebbe voluto un intervento deciso sulla rosa bianconera che, invece, per la dirigenza non serviva., negli ultimi anni, ha rifiutato panchine di prestigio, è stato realmente vicino solo a quella dell’Inter ...

