Basket: CSKA Mosca alle Final Four 2021 di Eurolega per la 17a volta in 18 anni, il Barcellona espugna San Pietroburgo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Due verdetti arrivano da questa serata di Eurolega 2020-2021 per quel che concerne i quarti di Finale. Il primo è legato al ristabilirsi, almeno per il momento, dei valori inizialmente in campo tra Barcellona e Zenit San Pietroburgo, il secondo è quello che ha per protagonista il CSKA Mosca nella trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce. La cronaca di Bayern-Milano FENERBAHCE-CSKA Mosca 68-85Il CSKA torna alle Final Four per la 17a volta nelle ultime 18 edizioni, a testimonianza dell’infinità continuità ad alto livello dei Campioni d’Europa. E lo fa con una notte assolutamente da inafferrabile di Will Clyburn: 34 punti con 4/5 da 2, 5/9 da 3, 11/14 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Due verdetti arrivano da questa serata di2020-per quel che concerne i quarti die. Il primo è legato al ristabilirsi, almeno per il momento, dei valori inizialmente in campo trae Zenit San, il secondo è quello che ha per protagonista ilnella trasferta di Istanbul contro il Fenerbahce. La cronaca di Bayern-Milano FENERBAHCE-68-85Iltornaper la 17anelle ultime 18 edizioni, a testimonianza dell’infinità continuità ad alto livello dei Campioni d’Europa. E lo fa con una notte assolutamente da inafferrabile di Will Clyburn: 34 punti con 4/5 da 2, 5/9 da 3, 11/14 ...

