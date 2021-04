Aria di crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: l’amico svela tutto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sembrerebbe in crisi il rapporto tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: arriva la testimonianza di un loro amico a chiarire la situazione Aria di crisi ultimamente in molte storie d’amore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sembrerebbe inil rapporto tra: arriva la testimonianza di un loro amico a chiarire la situazionediultimamente in molte storie d’amore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri aria di crisi: l’indiscrezione - #Ambra #Angiolini #Massimiliano - alwaysRoxxy2 : Mentre alcune parlavano di crisi,'c'è qualcosa che non va' 'hanno gli occhi spenti', Giulia in privato : mi manchi come l'aria ! #prelemi - transformers452 : @Soppressata2 Aria di crisi - fede_lica91 : RT @dobrevsunicorns: Decisamente aria di crisi eh! #prelemi - BenedettoC8 : Sento aria di crisi, ambè #prelemi -