Anticipazioni Uomini e Donne: Ecco quello che vedremo oggi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ecco le Anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 28 aprile, del Dating Show di Canale 5 La puntata odierna di Uomini e Donne vedrà come protagonisti i tronisti del Trono Classico: Massimiliano e Giacomo.Le Anticipazioni sui due tronisti rivelano alcuni colpi di scena.Massimiliano, prossimo alla scelta, avrebbe deciso di salutare definitivamente la corteggiatrice Federica.Il giovane ha deciso di proseguire il suo percorso soltanto con Eugenia e Vanessa, tralasciando la forte attrazione fisica per Federica e privilegiando i sentimenti.La situazione è più complessa per il Tronista Giacomo, il quale davvero si trova tra due fuochi: Martina e Carolina.Giacomo non ha ancora una preferenza tra le due corteggiatrici, si dichiara molto confuso.Dunque una puntata da non perdere ...

