Whatsapp, quello che non sapete sulle note vocali: la novità (Di martedì 27 aprile 2021) Tutte le novità sulle note vocali di Whatsapp. Ecco come fare per avere a disposizione la funzione della messaggistica avanzata Il mondo dei social ha rivoluzionato un’intera generazione. Da quando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 27 aprile 2021) Tutte ledi. Ecco come fare per avere a disposizione la funzione della messaggistica avanzata Il mondo dei social ha rivoluzionato un’intera generazione. Da quando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

n_arci_sista : @hippiemvsic @lNDlEHAR ma quello dal gruppo whatsapp, ormai vi amo - goldhleo1 : @JackRaglia Qui negli Stati Uniti usano solo quello, non sanno manco cosa sia Whatsapp - beavteous : @melastass0 NOO ALE QUELLO DI HULK FA SCHUFO SALTALO + ORA TI MANDO LA LISTA SU WHATSAPP - mancinismo23 : @tempoweb Quindi su whatsapp di Ryan solo foto osé di Diletta, mentre su quello di Dan è mister Sarri ad insistere… - itsjustoned : amichette del gruppo whatsapp (non everybodywannastealmydog :) ) se non rispondo è perché non me ne frega niente di quello che dite cia -