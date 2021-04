“Vi contagio tutti”. In Spagna un positivo al Covid va in ufficio e tossisce in faccia ai colleghi: 22 positivi (Di martedì 27 aprile 2021) Spagna, positivo al Covid tossisce in faccia ai colleghi: 22 contagiati Si reca in ufficio nonostante sia positivo al Covid e tossisce in faccia ai colleghi, contagiando 22 persone: è accaduto in Spagna dove un uomo di 40 anni ora è stato arrestato con l’accusa di lesioni. Secondo quanto ricostruito dai media locali, la vicenda risale a gennaio ma è solo con la conclusione delle indagini che l’uomo, venerdì scorso, è stato fermato dalle forze dell’ordine. I fatti si sono svolti nella cittadina di Manacor, sull’isola di Maiorca, alle Baleari. Tutto ha avuto inizio con lo scoppio di un focolaio di Covid all’interno di uno stabilimento di prodotti ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021)alinai: 22 contagiati Si reca innonostante siaalinai, contagiando 22 persone: è accaduto indove un uomo di 40 anni ora è stato arrestato con l’accusa di lesioni. Secondo quanto ricostruito dai media locali, la vicenda risale a gennaio ma è solo con la conclusione delle indagini che l’uomo, venerdì scorso, è stato fermato dalle forze dell’ordine. I fatti si sono svolti nella cittadina di Manacor, sull’isola di Maiorca, alle Baleari. Tutto ha avuto inizio con lo scoppio di un focolaio diall’interno di uno stabilimento di prodotti ...

