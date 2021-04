Varedo | incendio di rifiuti all’ex Snia | intervento dei Vigili del Fuoco

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 27 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Questa mattina, martedì 27 aprile, intorno alle 10.30, le squadre del Comando deideldi Monza e Brianza sono intervenute nel Comune di, in Via Umberto I 69, perdiin un edificio dismesso dell’area ex. Sul posto sono intervenuti APS di Desio e un’autobotte di Lazzate, oltre ai tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.