Vanessa Incontrada sarà Fosca Innocenti per Canale 5

(Di martedì 27 aprile 2021)Quella che si appresta a concludersi è stata una strana annata per la fiction italiana, che ha fatto a meno di uno dei suoi volti di punta,. L’attrice non ha presenziato in nessun prodotto Rai nel 2021 ma, dopo aver partecipato alle riprese del reality Celebrity Hunted, a breve tornerà sul set per girare la fiction che segnerà il suo ritorno a Mediaset dopo oltre sette anni. Una fiction che dovrebbe vedere la luce nella prossima stagione ed è tuttora avvolta da un certo mistero, che in parte siamo riusciti a svelare. Partiamo dal titolo che, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, porterà il nome della protagonista,, il personaggio della; un Vicequestore di Polizia dal fiuto infallibile, ereditato dal padre, ...

Advertising

GmFabrizio : RT @fabio_blob_: Primo giorno di set per #FoscaInnocenti la nuova @fictionmediaset con protagonista Vanessa Incontrada prodotta da @Banijay… - fabio_blob_ : Primo giorno di set per #FoscaInnocenti la nuova @fictionmediaset con protagonista Vanessa Incontrada prodotta da… - argento_tw : @tw_fyvry Nella stessa sequenza c'è una Vanessa Incontrada che mi dà delle Laura Barriales vibes ai tempi di 'Mezzogiorno in famiglia'. - maaaaaaaammaa : RT @AlbertoFuschi: Vanessa Incontrada - Alessandra Mastronardi Lino Guanciale “#Lallieva piuttosto che #nondirloalmiocapo” @TvLoftOfficial… - martaxxofficial : RT @AlbertoFuschi: Vanessa Incontrada - Alessandra Mastronardi Lino Guanciale “#Lallieva piuttosto che #nondirloalmiocapo” @TvLoftOfficial… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

ArezzoNotizie

Vittima può essere chiunque, VIP, come successo per le foto al mare di, così come a tutti, più o meno famosi, tanto sui social network che nella vita reale. Qualcuno è troppo in ...... La mossa del pinguino del 2014, con Claudio Amendola come regista, Edoardo Leo e Ricky Memphis come protagonisti, nel 2017 invece ha fatto Non c'è campo , di Federico Moccia, con...Quella che si appresta a concludersi è stata una strana annata per la fiction italiana, che ha fatto a meno di uno dei suoi volti di punta, Vanessa Incontrada. L’attrice non ha presenziato in nessun p ...Quella che si appresta a concludersi è stata una strana annata per la fiction italiana, che ha fatto a meno di uno dei suoi volti di punta, Vanessa Incontrada. L’attrice non ha presenziato in nessun p ...