UNO STUDIO CONFERMA: IL VACCINO PFIZER PUÒ CAUSARE MIOCARDITE SOTTO I 30 ANNI (Di martedì 27 aprile 2021) I dettagli trapelati da un rapporto del ministero della Salute israeliano hanno sollevato preoccupazioni tra gli esperti su un possibile collegamento tra il VACCINO PFIZER-BioNTech COVID-19 e la MIOCARDITE, secondo The Times of Israel e altri organi di stampa. Già ne avevamo parlato nel mese di febbraio quando un 19 enne israeliano era finito in terapia intensiva dopo essere proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 27 aprile 2021) I dettagli trapelati da un rapporto del ministero della Salute israeliano hanno sollevato preoccupazioni tra gli esperti su un possibile collegamento tra il-BioNTech COVID-19 e la, secondo The Times of Israel e altri organi di stampa. Già ne avevamo parlato nel mese di febbraio quando un 19 enne israeliano era finito in terapia intensiva dopo essere proviene da Database Italia.

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Andremo in Veneto a vedere cosa è successo nella seconda ondata: l'allontamento del pr… - borghi_claudio : MA CHE STA SUCCEDENDO??? Stanno riavvitando i cervelli nelle teste delle persone? Uno studio del MIT che deduce che… - borghi_claudio : @fbozza @GianpaoloG @MauMilano @PiazzapulitaLA7 Guardi che, come è mio dovere fare, sono andato a documentarmi anch… - karolspoto : RT @ghostinstim: uno con il felpone l'altro in canottiera maria ma si può sapere che temperatura c'è in quello studio? #amici20 https://t.c… - MichelaSardo2 : RT @ghostinstim: uno con il felpone l'altro in canottiera maria ma si può sapere che temperatura c'è in quello studio? #amici20 https://t.c… -