Una vita | anticipazioni 27 aprile | un appassionato bacio

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 27 aprile 2021) Maite e Camino non potranno reprimere ancora i loro sentimenti e così, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 27, le due donne si baceranno nel momento in cui, la Pasamar andrà all'atelier per chiederle spiegazioni in merito alla sua partenza. Nel frattempo, Golden andrà a casa di José per proporgli di partire per l'America con lui, Bellita si arrabbierà e per un malore perderà i sensi. Infine, Jacinto vedrà Aranxta e Cesareo baciarsi in soffitta mentre i domestici non diventeranno ricchi. Una, spoiler 27: Camino e Maite si baciano appassionatamente Il regista americano Golden, dopo aver visionato il provino di José, si recherà a casa sua per fargli un'importante proposta. L'uomo, come rivelano leUna ...