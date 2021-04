Uccide i suoi gemelli di 6 mesi: “Erano troppo impegnativi” (Di martedì 27 aprile 2021) Li ha uccisi perché non voleva averli più, “troppo impegnativi”. Questo quello che la 23enne Danezja Kilpatrick ha detto alle forze dell’ordine quando hanno fatto irruzione in casa sua e trovato i corpi senza vita dei suoi due gemellini di sei mesi. Siamo nel Queens, New York, e la storia la racconta il New York Post. Kilpatrick ha prima provato a mettere del Pin Sol (detergenti per la casa) nel loro biberon ma non ha funzionato. Allora li ha immersi dentro l’acqua bollente: a quel punto la piccola Dakota ha perso la vita. È stata ritrovata dentro un sacchetto di plastica nel mobile sotto il lavello, in cucina. Il bimbo. Dallis, è invece stato trovato nella culla con un coltello infilato nel collo. La polizia si è presentata a casa della 23enne dopo aver ricevuto una chiamata da una parente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Li ha uccisi perché non voleva averli più, “”. Questo quello che la 23enne Danezja Kilpatrick ha detto alle forze dell’ordine quando hanno fatto irruzione in casa sua e trovato i corpi senza vita deidueni di sei. Siamo nel Queens, New York, e la storia la racconta il New York Post. Kilpatrick ha prima provato a mettere del Pin Sol (detergenti per la casa) nel loro biberon ma non ha funzionato. Allora li ha immersi dentro l’acqua bollente: a quel punto la piccola Dakota ha perso la vita. È stata ritrovata dentro un sacchetto di plastica nel mobile sotto il lavello, in cucina. Il bimbo. Dallis, è invece stato trovato nella culla con un coltello infilato nel collo. La polizia si è presentata a casa della 23enne dopo aver ricevuto una chiamata da una parente ...

