Twitch Rivals Warzone: risultati di Team Pow3r, Team Delux, Team Velox e tutti gli altri team italiani (Di martedì 27 aprile 2021) In questo news andremo a scoprire i risultati dei team italiani all’ultimo Twitch Rivals di Call of Duty: Warzone, tra cui il team Pow3r, team Delux, team Velox e altri fortissimi streamers In occasione dell’arrivo della nuovissima season 3, si è tenuto, come sempre, il solito Twitch Rivals su Warzone e, per l’occasione, sono stati invitati svariati ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 aprile 2021) In questo news andremo a scoprire ideiall’ultimodi Call of Duty:, tra cui ilfortissimi streamers In occasione dell’arrivo della nuovissima season 3, si è tenuto, come sempre, il solitosue, per l’occasione, sono stati invitati svariati ...

Advertising

LuciusHellsing : Arrancamos con el TWITCH RIVALS que AUMENTO su PREMIO a 25KUSD! El stream tiene delay uwu @Rojankhzxr @Caprimint… - solecarisi : RT @BBladeVII: Concludiamo con un 9th posto portandoci a casa 400$ a testa. Contentissimo per come è andato questo Twitch Rivals essendo la… - giacomo_23 : Altro che Rivals... | COD | g_crollo - SpaghettiShowd1 : Sailor Moon S, Rivals of Aether, Granblue Fantasy Versus e Pokken Tournament?? Beh, non si può dire che i set organ… - EviLeader : RT @BBladeVII: Concludiamo con un 9th posto portandoci a casa 400$ a testa. Contentissimo per come è andato questo Twitch Rivals essendo la… -