Tuchel | “Meritavamo di vincere Con le occasioni che abbiamo avuto potevamo andare sul 3-0”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 aprile 2021) C’è un po’ di amarezza nelle parole di Thomasal termine della gara tra Real Madrid e Chelsea, finita 1-1 in Spagna. Queste le parole del tecnico dei londinesi: “digiocato un primo tempo di livello.concesso un gol su calcio piazzato ma poco altro. Nella ripresaaccusato un po’ di stanchezza,riposato poco visto chegiocato due gare in trasferta. Ci serviva qualche giorno di più. Nella ripresa è stata una gara equilibrata, ma nel primo tempodi. Sono deluso, è un peccato non aver concretizzato tantissime palle gol.sul 3-0, quando non lo fai rischi di perdere la fiducia. Ma sono ...