(Di martedì 27 aprile 2021) .al bancomat denunciati due pregiudicati. In data 22.04.2021 personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sandel, a seguito dell’attività d’indagine scaturita da una denuncia presentata dalla persona offesa, provvedeva a deferire in stato di libertà per il reato di

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Truffa informatica bancomat, identificati i colpevoli - PicenoNews24 : San Benedetto, truffa informatica del bancomat, individuati gli autori. - PicenoTime : San Benedetto del Tronto, individuati gli autori della truffa informatica del bancomat - FarodiRoma : Truffa informatica bancomat, identificati i colpevoli - rivieraoggi : Truffa informatica del Bancomat a San Benedetto, denunciate due persone -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa informatica

... a seguito dell'attività d'indagine scaturita da una denuncia presentata dalla persona offesa, provvedeva a deferire in stato di libertà per il reato diin concorso un cittadino italiano e un ...... a seguito dell'attività d'indagine scaturita da una denuncia presentata dalla persona offesa, provvedeva a denunciare in stato di libertà per il reato diin concorso un cittadino italiano e ...Truffa informatica: individuati gli autori a San Benedetto del Tronto. Truffa al bancomat denunciati due pregiudicati. In data 22.04.2021 personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di San ...Passata Petti, la truffa più grande in Italia: "Non è pomodoro italiano" Passata Petti, la truffa più grande in Italia: "Non è pomodoro ...