Tiziano Ferro si toglie un sassolino dalla scarpa: c’entra Laura Pausini (Di martedì 27 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tiziano Ferro è davvero al settimo cielo ed esprime tutta la sua gioia sui social , ma fa chiarezza anche riguardo ad un punto importante. Tiziano Ferro ha voluto mandare un bellissimo messaggio ad una sua carissima amica che ieri notte ha sfiorato l’Oscar con la sua canzone davvero splendida: stiamo infatti parlando di Laura Leggi su youmovies (Di martedì 27 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è davvero al settimo cielo ed esprime tutta la sua gioia sui social , ma fa chiarezza anche riguardo ad un punto importante.ha voluto mandare un bellissimo messaggio ad una sua carissima amica che ieri notte ha sfiorato l’Oscar con la sua canzone davvero splendida: stiamo infatti parlando di

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Tiziano Ferro - Balla per me (Feat.Jovanotti) - Notiziedi_it : Musica, Tiziano Ferro cancella il tour negli stadi: rimandato al 2023 - invisible9891 : RT @f_uccheddu: Se la notte è scura e hai paura, ricordati che sono ancora qua. ~ Tiziano Ferro ~ #FrasiSong ???? - v1n1_rocha : @giovanaadeassis Tiziano Ferro o brabo - RADIOEFFEITALIA : Tiziano Ferro - Il Sole Esiste Per Tutti -