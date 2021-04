Superbonus | proroga definitiva | cosa ha deciso Draghi nel PNRR

Advertising

sole24ore : Quota 100, cashback, proroga ecobonus al 2023: cosa accade ai tre dossier rimasti fuori dal recovery… - carlosibilia : L’Italia avrà il Superbonus 110% fino al 2023. In CDM stasera è arrivato l'impegno ufficiale dal Ministro dell'Econ… - marcodimaio : Facili slogan a parte, proroga del #superbonus 110% resta priorità. È evidente che - come ricordato dal ministro Fr… - GeoBussacchini : RT @greenstyleit: Superbonus 110%: proroga al 2023, Mario Draghi conferma - ZenatiDavide : Recovery, la replica di Draghi: “Il contributo del Parlamento è solo all’inizio”. Sì alla proroga del Superbonus, “… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus proroga

fino a quando? Per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, ma anche per stimolare il settore edilizio, da anni in crisi profonda, e per ...Nessun taglio alle risorse disponibili e la tanto attesaal 2023 per la misura del110%. È quanto dichiarato dal Premier Mario Draghi che ha confermato l'agevolazione anche nel ...Ribadisco che per questa misura, tra Pnrr e Fondo complementare sono previsti oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate in precedenza. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensio ...Nessun taglio alle risorse e la tanto attesa proroga al 2023 per la misura del Superbonus 110%. È quanto dichiarato dal Premier Mario Draghi.