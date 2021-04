Smart working, possibile proroga fino a settembre (Di martedì 27 aprile 2021) Lo Smart working potrebbe essere prorogato fino al 30 settembre. Il ministro Orlando e le parti sociali al lavoro. ROMA – Lo Smart working potrebbe essere prorogato fino al 30 settembre. Il ministro Orlando nel confronto con le parti sociali ha confermato l’ipotesi di allungare il periodo di lavoro agile emergenziale fino al termine di settembre per consentire alle aziende di organizzarsi dopo la pandemia. Il dialogo continuerà nei prossimi giorni per cercare di trovare il compromesso sulla misura. Alcune imprese, infatti, chiedevano una proroga fino al termine dell’anno, ma non sembra esserci questo nelle intenzioni del Governo. Il futuro ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) Lopotrebbe esseretoal 30. Il ministro Orlando e le parti sociali al lavoro. ROMA – Lopotrebbe esseretoal 30. Il ministro Orlando nel confronto con le parti sociali ha confermato l’ipotesi di allungare il periodo di lavoro agile emergenzialeal termine diper consentire alle aziende di organizzarsi dopo la pandemia. Il dialogo continuerà nei prossimi giorni per cercare di trovare il compromesso sulla misura. Alcune imprese, infatti, chiedevano unaal termine dell’anno, ma non sembra esserci questo nelle intenzioni del Governo. Il futuro ...

