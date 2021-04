Salvini attacca Zingaretti | “La sinistra vuole tenere gli italiani chiusi in casa a oltranza”

Leggi su tpi

(Di martedì 27 aprile 2021) Matteosul coprifuoco. “Lanon si fida degli”, scrive su Twitter il leader della Lega riportando le parole dell’ex segretario del Pd, secondo cui la raccolta firme lanciata dal Carroccio contro il coprifuoco sarebbe “un danno per gli”. “Il danno siete voi, che chiedete libertà e ritorno a lavoro e vita in sicurezza, o unache non si fida deglie li vuolin?”, si chiede, condividendo una foto scattata daa febbraio del 2020, quando invitava i cittadini di Milano a prendere un aperitivo e a non farsi scoraggiare dal Covid. In quel ...