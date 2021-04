(Di martedì 27 aprile 2021) La banda di ladri è stata sgominata dai carabinieri di Cremona: il gruppo, attivo in diverse province tra il Centro e il Nord Italia, riusciva a soddisfare in tempi molto brevi le richieste dei ...

Advertising

infoitinterno : Rubavano auto di grossa cilindrata: 12 arresti, coinvolte diverse concessionarie - infoitinterno : Rubavano auto «uniche» anche su commissione di collezionisti: 12 arresti - romatoday : Rubavano auto di lusso su commissione: 12 arresti, tra le 'vittime' la Delta di Miki Biasion… - Today_it : Rubavano auto di lusso su commissione: 12 arresti, tra le 'vittime' la Delta di Miki Biasion - webecodibergamo : Rubavano auto «uniche» anche su commissione di collezionisti: 12 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Rubavano auto

La banda di ladri è stata sgominata dai carabinieri di Cremona: il gruppo, attivo in diverse province tra il Centro e il Nord Italia, riusciva a soddisfare in tempi molto brevi le richieste dei ...La banda di ladri operava in tutto il Nord Italia e aveva messo a segno furti anche nella ...I Carabinieri di Corsico hanno proceduto all'arresto di 5 cittadini moldavi, responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro, dei delitti ...(ilSaronno) Al vertice del gruppo c’erano i cinque componenti della famiglia Taino di Robecco d’Oglio, già nota per furti e riciclaggio “con capacità criminali ache a connotazione transnazionale” In ...