Ronaldo Juventus, addio imminente? Il giornalista svela il futuro di CR7 (Di martedì 27 aprile 2021) Ronaldo Juventus – Cristiano Ronaldo non segna da quattro partite. Il digiuno del portoghese sale con la Fiorentina 360 minuti. Tre gare in bianco più quella di Bergamo non giocata. Ultima esultanza il 7 aprile col Napoli: segnato il gol juventino numero 97, la rincorsa a quota 100 si è fermata lì. In questa che è stata a lungo la sua stagione bianconera più prolifica, ma non lo è più, mai aveva vissuto un’astinenza così lunga. Oltre al suo contratto faraonico, pertanto, adesso si parla anche del suo rendimento in campo. Il giornalista di Sky, Paolo Condò, però, ha una sua certezza. Ronaldo Juventus, le parole di Condò “Di certo una mancata qualificazione Champions, attualmente in bilico, sarebbe un nuovo e pesante minus in un bilancio già molto sofferente. In un contesto del genere ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 aprile 2021)– Cristianonon segna da quattro partite. Il digiuno del portoghese sale con la Fiorentina 360 minuti. Tre gare in bianco più quella di Bergamo non giocata. Ultima esultanza il 7 aprile col Napoli: segnato il gol juventino numero 97, la rincorsa a quota 100 si è fermata lì. In questa che è stata a lungo la sua stagione bianconera più prolifica, ma non lo è più, mai aveva vissuto un’astinenza così lunga. Oltre al suo contratto faraonico, pertanto, adesso si parla anche del suo rendimento in campo. Ildi Sky, Paolo Condò, però, ha una sua certezza., le parole di Condò “Di certo una mancata qualificazione Champions, attualmente in bilico, sarebbe un nuovo e pesante minus in un bilancio già molto sofferente. In un contesto del genere ...

Advertising

capuanogio : Il primo tempo della #Juventus a Firenze è inquietante per pochezza con #Ronaldo in versione 'Chi l'ha visto?' #FiorentinaJuve - Gazzetta_it : Il messaggio di #Cristiano: “Chi insegue il successo non cerca scuse” - CB_Ignoranza : Ronaldo ha un problema con le barriere. #Cr7 #Juventus - CKingnaldo : Before signing Ronaldo, Juventus won - 7/8 Serie A - 4/8 Coppa Italia - 3/8 Supercoppa - 0/8 UCL After signing, th… - MCalcioNews : Juventus, Graziani: 'Ronaldo? Sta avendo grosse difficoltà come tutto il resto della squadra'… -