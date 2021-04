Roma, minori aggrediscono coetanei: cinque ragazzi identificati e denunciati. I video delle violenze (Di martedì 27 aprile 2021) A Roma, un gruppo di 5 minorenni ha aggredito 3 coetanei in due diverse occasioni. I ragazzi sono stati identificati e denunciati dalla Polizia di Stato. I fatti risalgono ad ottobre scorso, quando gli agenti della Polizia di Stato hanno acquisito 2 video relativi ad aggressioni, da parte di un gruppo di minorenni nei confronti di 3 ragazzi. Le aggressioni, così come accertato, hanno avuto luogo a distanza temporale ravvicinata l’una dall’altra: in particolare, la prima presso il parco “Schuster” adiacente la Basilica di San Paolo mentre la seconda presso il mercato rionale di Testaccio. Dopo l’acquisizione della denuncia da parte di 2 delle vittime e grazie alle indagini degli investigatori del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) A, un gruppo di 5 minorenni ha aggredito 3in due diverse occasioni. Isono statidalla Polizia di Stato. I fatti risalgono ad ottobre scorso, quando gli agenti della Polizia di Stato hanno acquisito 2relativi ad aggressioni, da parte di un gruppo di minorenni nei confronti di 3. Le aggressioni, così come accertato, hanno avuto luogo a distanza temporale ravvicinata l’una dall’altra: in particolare, la prima presso il parco “Schuster” adiacente la Basilica di San Paolo mentre la seconda presso il mercato rionale di Testaccio. Dopo l’acquisizione della denuncia da parte di 2vittime e grazie alle indagini degli investigatori del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, è ...

