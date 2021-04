Recovery, sì della Camera al Piano: 442 voti a favore. Draghi: 500 milioni per Roma (Di martedì 27 aprile 2021) Sul Recovery Plan arriva il sì della Camera: 442 i voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti. Così l'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 aprile 2021) SulPlan arriva il sì: 442 i, 19 contrari e 51 astenuti. Così l'Aulaha approvato la risoluzione di maggioranza sulle...

Advertising

petergomezblog : Recovery plan, il file sul sito del governo cambiato in corsa due ore prima che parlasse Draghi. Nel nuovo testo sl… - fattoquotidiano : Il Recovery delude il mondo della scienza: le risorse alla ricerca di base al di sotto delle attese. “Del Piano Ama… - renatobrunetta : Quella della #Pa è la «madre delle riforme» perché da lì passa la possibilità di attuare davvero il Recovery: solo… - Canio44536762 : RT @petergomezblog: Recovery plan, il file sul sito del governo cambiato in corsa due ore prima che parlasse Draghi. Nel nuovo testo slitta… - carMix7 : @FFerraioli @gioatriz Quindi le risorse andrebbero destinate in base alla popolazione residente, come se la questio… -