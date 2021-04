(Di martedì 27 aprile 2021) Reggio Emilia, 27 apr. - (Adnkronos) - Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza "è la più grande opportunità che ci sia nel raggio di anni per tutti gli imprenditori del nostro Paese. È un piano che va ben oltre il rilancio economico, è una vera e propria rivoluzione. Ma solo se verranno definitechiare e incontrovertibili, a differenza di quelle fissate dal 2015 al 2019 che si sono rivelate ine strumentalizzate da interpretazioni variabili che hanno affossato le aziende, spesso con effetti retroattivi". E' il commento di Francesco, Presidente e cofondatore di, impresa attiva nell'ambito della finanza agevolata, ricordando come "nel passato interpretare tali norme si è rivelato molto faticoso e molti imprenditori hanno preferito scegliere di non investire nella ...

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Raimondi (Value Target), 'occasione unica ma servono regole certe'... -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Raimondi

Il Sannio Quotidiano

...dall'illegalità? L'allarme petrol mafia mette in guardia chi vuole destinare parte del... Sentite Sandro, Procuratore Repubblica di Trento, nel corso dell'audizione del 5 novembre 2019 ......dal 2 aprile - commentano il sindaco Diego Ferrara e l'assessore al Personale Enrico- ... sia per le fasi di progettazione e rendicontazione in vista dell'arrivo delle risorse del. Le ...Reggio Emilia, 27 apr. – (Adnkronos) – Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza “è la più grande opportunità che ci sia nel raggio di anni per tutti gli imprenditori del nostro Paese. È un piano che ...Canapa, bambù, paglia, riso, funghi per ottenere pannelli per l’isolamento termico, elementi di arredo, bioplastiche, oggetti di design, resine, tessuti e pitture. La proposta dell'Ordine degli Arc ...