Real Madrid sottotono, il Chelsea non ne approfitta: tutto rimandato a Londra (Di martedì 27 aprile 2021) Il Real Madrid gioca male e sembra lontano parente di quello visto contro Liverpool e Barcellona di recente, il Chelsea però non ne approfitta fino in fondo a torna a Londra con un pareggio e un gol segnato in trasferta. Si può riassumere così in breve il poco che si è visto al Di Stefano di Valdebebas nella prima semifinale di andata decisamente al di sotto delle aspettative. Un gol per parte nella prima mezzora a opera di Pulisic e Benzema, poi tatticismo esasperato e poche giocate. E volevano fare la Superlega? A Stamford Bridge, dunque, si giocherà il passaggio del turno di un doppio confronto tiratissimo e – almeno nel suo primo atto – avaro di spettacolo. L’avvio dei blancos è da brividi e la squadra che scende in campo in quello che sembra sempre più il parcheggio di un discount più che uno ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Ilgioca male e sembra lontano parente di quello visto contro Liverpool e Barcellona di recente, ilperò non nefino in fondo a torna acon un pareggio e un gol segnato in trasferta. Si può riassumere così in breve il poco che si è visto al Di Stefano di Valdebebas nella prima semifinale di andata decisamente al di sotto delle aspettative. Un gol per parte nella prima mezzora a opera di Pulisic e Benzema, poi tatticismo esasperato e poche giocate. E volevano fare la Superlega? A Stamford Bridge, dunque, si giocherà il passaggio del turno di un doppio confronto tiratissimo e – almeno nel suo primo atto – avaro di spettacolo. L’avvio dei blancos è da brividi e la squadra che scende in campo in quello che sembra sempre più il parcheggio di un discount più che uno ...

