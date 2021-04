Piscina, palestra e parco avventura: si ricomincia dal centro Molinello (Di martedì 27 aprile 2021) di Roberta Rampini Investe per ripartire, con nuovi spazi all'aperto e strutture per gli sportivi, il Comune di Rho. Nel centro sportivo Molinello di via Trecate sono infatti in arrivo importanti ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 27 aprile 2021) di Roberta Rampini Investe per ripartire, con nuovi spazi all'aperto e strutture per gli sportivi, il Comune di Rho. Nelsportivodi via Trecate sono infatti in arrivo importanti ...

Advertising

mattino5 : #26aprile: chi apre da oggi e come? 'Occhio alle regole stupide: possiamo fare la partita di calcetto però il caff… - soloio0509 : RT @mattino5: #26aprile: chi apre da oggi e come? 'Occhio alle regole stupide: possiamo fare la partita di calcetto però il caffè dentro a… - FCannarozzo : RT @albo_interista: - Assembramenti al bar ? - Assembramenti a ristorante ? - Assembramenti in piscina ? - Assembramenti al cinema ? - Asse… - Napalm51 : RT @albo_interista: - Assembramenti al bar ? - Assembramenti a ristorante ? - Assembramenti in piscina ? - Assembramenti al cinema ? - Asse… - Sakurauchi_Hime : RT @albo_interista: - Assembramenti al bar ? - Assembramenti a ristorante ? - Assembramenti in piscina ? - Assembramenti al cinema ? - Asse… -