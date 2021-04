Pensioni post quota 100, la proposta di Tridico (Inps): contributiva dai 62 anni e retributiva dai 67 (Di martedì 27 aprile 2021) Le Pensioni flessibili si scontrano con la fine certa della quota 100 al prossimo 31 dicembre 2021. Dopo la conferma sulla scadenza dell’opzione in arrivo dal governo Draghi i sindacati e i lavoratori premono per avere una nuova opzione di uscita anticipata dal lavoro. Ma al momento sembra fattibile che le uniche eccezioni saranno consentite a coloro che stanno vivendo situazioni di particolare disagio in età avanzata. Il classico esempio è quello dei lavoratori che svolgono attività gravose o usuranti. Oppure che subiscono fortemente il rischio di contagio dettato dal coronavirus. D’altra parte, proprio l’emergenza sanitaria avrebbe costretto ad attente riflessioni sulla tenuta dei conti pubblici. Per chi non riuscirà a maturare i requisiti della quota 100 entro la fine dell’anno e non rientra in una situazione di fragilità, la ... Leggi su notizieora (Di martedì 27 aprile 2021) Leflessibili si scontrano con la fine certa della100 al prossimo 31 dicembre 2021. Dopo la conferma sulla scadenza dell’opzione in arrivo dal governo Draghi i sindacati e i lavoratori premono per avere una nuova opzione di uscita anticipata dal lavoro. Ma al momento sembra fattibile che le uniche eccezioni saranno consentite a coloro che stanno vivendo situazioni di particolare disagio in età avanzata. Il classico esempio è quello dei lavoratori che svolgono attività gravose o usuranti. Oppure che subiscono fortemente il rischio di contagio dettato dal coronavirus. D’altra parte, proprio l’emergenza sanitaria avrebbe costretto ad attente riflessioni sulla tenuta dei conti pubblici. Per chi non riuscirà a maturare i requisiti della100 entro la fine dell’anno e non rientra in una situazione di fragilità, la ...

infoiteconomia : RIFORMA PENSIONI/ Il 'giallo' del Recovery e la soluzione per il post-Quota 100