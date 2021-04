Pattinaggio artistico: Alena Kostornaia è tornata ad allenare il triplo axel (Di martedì 27 aprile 2021) Buone notizie per tutti i veri amanti di Pattinaggio di figura. L’ancora Campionessa d’Europa in carica Alena Kostornaia ha ricominciato infatti ad atterrare il salto diventato nella stagione 2019-2020 il suo marchio di fabbrica: il triplo axel. L’atleta russa, ritornata a marzo nel team di Eteri Tutberidze, ha infatti presentato nuovamente l’elemento in pubblico in occasione della tappa di Tashkent (Uzbekistan) dello show “Champions on ice“, il tour ad altissimo contenuto tecnico del gruppo principale della Sambo 70. Seppur l’axel appaia ancora indietro rispetto agli standard a cui ci ha abituato, la moscovita sembra sulla strada giusta; ripristinare un elemento così importante sarà infatti per lei vitale non solo per rimanere al passo con le principali avversarie ma, ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Buone notizie per tutti i veri amanti didi figura. L’ancora Campionessa d’Europa in caricaha ricominciato infatti ad atterrare il salto diventato nella stagione 2019-2020 il suo marchio di fabbrica: il. L’atleta russa, ria marzo nel team di Eteri Tutberidze, ha infatti presentato nuovamente l’elemento in pubblico in occasione della tappa di Tashkent (Uzbekistan) dello show “Champions on ice“, il tour ad altissimo contenuto tecnico del gruppo principale della Sambo 70. Seppur l’appaia ancora indietro rispetto agli standard a cui ci ha abituato, la moscovita sembra sulla strada giusta; ripristinare un elemento così importante sarà infatti per lei vitale non solo per rimanere al passo con le principali avversarie ma, ...

