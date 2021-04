Myanmar | gruppo ribelle conquista e distrugge una base militare birmana sul confine orientale thailandese Video

(Di martedì 27 aprile 2021) Ilamatoriale mostra il blitz deletnico, l’Unione Nazionale Karen, contro unalungo ilcon la Thailandia. Secondo i media locali, spari e forte esplosioni si sono susseguite per diverse ore in quella zona. Ilha poi dichiarato di averto e distrutto uno degli avamposti militari più importanti dell’esercito golpista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia ANSA

L'Unione nazionale Karen (Knu), una delle milizie etniche in lotta contro le Forze armate regolari del Myanmar, ha rivendicato la ...Il video amatoriale mostra il blitz del gruppo etnico ribelle, l'Unione Nazionale Karen, contro una base militare birmana lungo il confine con ...