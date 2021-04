Musica in lutto, il cantante non ce l’ha fatta: gli hanno sparato davanti ai fan (Di martedì 27 aprile 2021) Il cantante 22enne Alex Quintero Navarro è stata ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco durante un concerto privato. L’episodio è avvenuto il 25 aprile in una villa situata sulle strade di Agua Azul e sul viale Casa Blanca, nel comune di Cejeme, nello stato di Sonora. Secondo quanto descritto dai media locali e dalla prima ricostruzione della polizia, gli aggressori si sarebbero introdotti nella villa in cui si svolgeva il concerto privato, puntando pistole e fucili contro il cantante. Questo è ciò che si legge sui quotidiani locali: “L’evento è avvenuto intorno alle 3:45 del mattino di domenica 25 aprile e il 22enne è morto per colpi di arma da fuoco”. Secondo il sito ‘People en Español’, un gruppo armato si è introdotto improvvisamente nella villa, non dando scampo al cantante. Ignote al momento le cause di questo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 27 aprile 2021) Il22enne Alex Quintero Navarro è stata ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco durante un concerto privato. L’episodio è avvenuto il 25 aprile in una villa situata sulle strade di Agua Azul e sul viale Casa Blanca, nel comune di Cejeme, nello stato di Sonora. Secondo quanto descritto dai media locali e dalla prima ricostruzione della polizia, gli aggressori si sarebbero introdotti nella villa in cui si svolgeva il concerto privato, puntando pistole e fucili contro il. Questo è ciò che si legge sui quotidiani locali: “L’evento è avvenuto intorno alle 3:45 del mattino di domenica 25 aprile e il 22enne è morto per colpi di arma da fuoco”. Secondo il sito ‘People en Español’, un gruppo armato si è introdotto improvvisamente nella villa, non dando scampo al. Ignote al momento le cause di questo ...

Advertising

_diana87 : If anything happens I love you è straziante. Il modo in cui hanno rappresentato il lutto attraverso la musica e le… - jazzitalia : Ciao Paolo, musica e Jazzitalia in lutto per la scomparsa del sassofonista Pietro Paolo Mannelli. Aveva 84 anni.… - Euroit01 : Musica in lutto. È scomparsa Milva, la «Pantera di Goro» - hunderi_cocco : RT @CorriereUmbria: Vasco Rossi: 'Grande Milva, grazie di tutto'. Gianna Nannini: 'Quella volta in aereo, io ero in pigiama...' #milva #vas… - hunderi_cocco : RT @TgrRaiToscana: Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morta #Milva. 81 anni, cantante e attrice, 'La Rossa' della musica italiana si era… -