Milan | Nocerino | “Donnarumma? Io rinnoverei dopo un caffè”

(Di martedì 27 aprile 2021) Antonio, ex centrocampista del, ha parlato del rinnovo di Gianluigi. Lui, al posto di Gigio, non avrebbe dubbi

Advertising

LOSQUALO77 : RT @PianetaMilan: 'Io, tempo di un caffè e rinnoverei' ?? #Nocerino vecchio cuore rossonero ???? - PianetaMilan : 'Io, tempo di un caffè e rinnoverei' ?? #Nocerino vecchio cuore rossonero ???? - zazoomblog : Milan Nocerino: “Ibrahimovic? L’età è solo un numero fa la differenza” - #Milan #Nocerino: #“Ibrahimovic? - PianetaMilan : Siete d'accordo con le parole di #Nocerino??? - notizie_milan : Milan, Nocerino: ‘Donnarumma vale un bomber da 20 gol” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Nocerino

Pianeta Milan

Commenta per primo Antonio, ex centrocampista del, grande amico di Gianluigi Donnarumma , intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.com , ha detto la sua sul rinnovo del classe '99 rossonero: '...Durante la diretta Twitch di Calciomercato.com ,ha spiegato: Il vero problema tra Donnarumma e ilPoi, sul rinnovo di Donnarumma,non si sbilancia, ma sembra sapere più di ...L’ex Milan (e non solo) Antonio Nocerino a TMW Radio: “Io l’avrei tenuto, perché la qualità fa sempre la differenza” Ai microfoni di TMW Radio parla Antonio Nocerino. C’è spazio per una domanda sulla ...L'ex centrocampista Antonio Nocerino, ora residente a Orlando in Florida dopo aver giocato nella squadra locale di MLS e aver lavorato nella loro accademia, è intervenuto in ...