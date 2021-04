Maria De Filippi non si nasconde | la rivelazione su Maurizio Costanzo | “Non vuole”

(Di martedì 27 aprile 2021)Deha confessato che dopo tutti questi anni c’è una cosa chenoncondividere con lei. Tra le coppie dello spettacolo, una di quelle più solide è sicuramente quella formata daDe. I due si sono conosciuti sul lavoro, quandoera sposato con un’altra donna eaveva da poco cominciato il lavoro come sua assistente personale. Il conduttore perse la testa per la Dee per un periodo porto avanti la relazione in segreto. Quando la moglie scoprì il tradimento, lui fu messo davanti ad una scelta e scelse senza rimorso di fare sul serio con. Dopo cinque anni di ...

Advertising

misia_sck : RT @CavalieriYlenia: MA RINGRAZIAMO ANCHE UN PO' LA NOSTRA CARA NESLI CHE ORMAI E' DIVENTATA LA NOSTRA MARIA DE FILIPPI TURCA UNISCE COPPIE… - GallinariSimona : RT @CavalieriYlenia: MA RINGRAZIAMO ANCHE UN PO' LA NOSTRA CARA NESLI CHE ORMAI E' DIVENTATA LA NOSTRA MARIA DE FILIPPI TURCA UNISCE COPPIE… - LuisaSCK : RT @CavalieriYlenia: MA RINGRAZIAMO ANCHE UN PO' LA NOSTRA CARA NESLI CHE ORMAI E' DIVENTATA LA NOSTRA MARIA DE FILIPPI TURCA UNISCE COPPIE… - BrigidaSantama2 : RT @CavalieriYlenia: MA RINGRAZIAMO ANCHE UN PO' LA NOSTRA CARA NESLI CHE ORMAI E' DIVENTATA LA NOSTRA MARIA DE FILIPPI TURCA UNISCE COPPIE… - albe1233458 : Il padre veste Maria De Filippi, ma cosa vi state inventando???????ma che significa -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

(Aggiornamento di Anna Montesano) Martina Miliddi "Flirt con Stefano De Martino? Aiuto!"/ Dopo Amici: "Non capisco.." Ballerini in punizione,Deli bacchetta Cantanti e ballerini di ...Lorella Boccia è in attesa del suo primo figlio. La ballerina di Amici diDee oggi conduttrice ha scelto di tenere nascosto per diversi mesi il lieto evento fino a quando, come ora, non può più nascondere le sue morbide forme e così ha dato la notizia ...Lorella Boccia è in attesa del suo primo figlio. La ballerina di Amici di Maria De Filippi e oggi conduttrice ha scelto di tenere nascosto per diversi mesi ...Le Iene Show, anticipazioni e servizi puntata 27 aprile: lo scherzo a Gianni Sperti, presunti abusi tra le mura Vaticane e Achille Lauro ospite in studio.