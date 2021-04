Make up basico | luminoso e naturale | perfetto tutti i giorni!

(Di martedì 27 aprile 2021) Se è vero che l’uso del trucco è meno frequente a causa della mascherina, realizzare unup, leggero epermette comunque di regalare al look un aspetto sempre curato, a cui è difficile rinunciare del tutto. Imbellettarsi aumenta l’autostima! E se in primo momento, l’abbandono del maquillage è parsa quasi una liberazione, con il passare del mesi si è palesato il bisogno di modularlo in modo via via piùper un’immagine di sé appagante, nonostante i limiti imposti per la tutela della salute personale. Si è trasformato in un aspetto più intimo, una necessità quasi giocosa di esprimere la propria personalità, celata e velata dal dispositivo di protezione o comunicata attraverso la webcam. Bastano 3 steps per una resa perfetta, un incarnato levigato, uno sguardo seducente e un sorriso fresco. ...

