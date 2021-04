(Di martedì 27 aprile 2021) Questo pomeriggio suè andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato dell’Isola 15, che ha visto i naufraghi dividersi tra Arrivisti e Primitivi. Spazio poi a qualche riflessione sull’ultima edizione di Amici, che sta riscuotendo gran successo. Qualche commento, infine, anche sul Trono classico e sul Trono over. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e

Advertising

IsaeChia : Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 27/04/21 #Isola… - marco_r98 : RT @sparklingsoull: isa e chia sciagura del nostro paese - sparklingsoull : isa e chia sciagura del nostro paese - infoitcultura : Isola 15, gli ascolti della dodicesima puntata | Isa e Chia - zazoomblog : Isa e Chia Cafè l’angolo delle chiacchiere in libertà (27-04-21) - #l’angolo #delle #chiacchiere #libertà -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

Isa e Chia

E pubblicando tra le sue Instagram Stories lo screen di un articolo delle colleghe, ha sbottato: Ma perché devono per forza scrivere delle caz*ate?!?! Perché devono alimentare odio tra le ...Su questa accusa Stefania Orlando non ha ancora commentato in maniera diretta ma, come riportato dal sito '', ha pubblicato una storia su Instagram probabilmente indirizzata a Samantha De ...Somiglianza tra Angela, dama del Trono over di Uomini e Donne, e Simona Cavalleri. Quello della somiglianza è un post che noi di IsaeChia ded ...Isola 15: l’opinione di Isa sulla dodicesima puntata. Incredibile, amisci, dopo un'infinità di puntate passate a metà strada tra lo sbadiglio ...