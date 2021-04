Il cantante Alex Quintero ucciso sul palco mentre si esibisce (Di martedì 27 aprile 2021) Dramma in Messico: a una festa privata in una villa. (screenshot video)Il cantante Alex Quintero è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si stava esibendo in un concerto privato in Messico. Il Paese è uno di quelli con il più alto tasso di criminalità al mondo e questo drammatico omicidio ne è l’ennesima testimonianza. Secondo il sito web People, nella sua versione spagnola, le prime indagini dell’Agenzia ministeriale per le indagini penali (AMIC) e del Procuratore generale dello stato di Sonora hanno rivelato che un gruppo armato ha fatto irruzione in una villa. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –> Arrestato Marco Eletti, scrittore ex concorrente Eredità: ha ucciso il padre Il gruppo armato ha sorpreso i presenti sparando al ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021) Dramma in Messico: a una festa privata in una villa. (screenshot video)Ilè statoa colpi d’arma da fuocosi stava esibendo in un concerto privato in Messico. Il Paese è uno di quelli con il più alto tasso di criminalità al mondo e questo drammatico omicidio ne è l’ennesima testimonianza. Secondo il sito web People, nella sua versione spagnola, le prime indagini dell’Agenzia ministeriale per le indagini penali (AMIC) e del Procuratore generale dello stato di Sonora hanno rivelato che un gruppo armato ha fatto irruzione in una villa. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –> Arrestato Marco Eletti, scrittore ex concorrente Eredità: hail padre Il gruppo armato ha sorpreso i presenti sparando al ...

